"الانتماء هجص".. نجم الأهلي السابق يكشف كواليس تحريره محضرا ضد الزمالك

كتب : محمد خيري

02:20 م 12/03/2026
كشف معتز إينو، نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك السابق، كواليس خلافه مع الزمالك قبل انتقاله إلى الأهلي، موضحًا أنه حرر محضر إثبات حالة داخل النادي لتجنب اتهامه بالغياب عن التدريبات.

وقال إينو، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، إنه قام بتحرير محضر إثبات حالة داخل الزمالك حتى لا يتم اتهامه بالغياب عن التدريبات، خاصة بعد علم إدارة النادي بتوقيعه للأهلي، مشيرًا إلى تعرضه لضغوط في تلك الفترة.

وأضاف: "كان يتم تحديد موعد التدريب الساعة الخامسة صباحًا، وكنت أذهب إلى النادي في هذا التوقيت لأجده مغلقًا ولا يوجد أمن، فقط ليتم اتهامي بعد ذلك بالتغيب عن المران، لذلك قررت تحرير محضر لإثبات موقفي وحماية حقي".

وتابع إينو أن النادي حاول إشراكه في إحدى مباريات دوري أبطال إفريقيا لثوانٍ معدودة فقط، حتى لا يتمكن من المشاركة مع الأهلي لاحقًا، مؤكدًا أن تلك الفترة شهدت توترًا كبيرًا في العلاقة بينه وبين إدارة الزمالك.

لا يوجد انتماء حقيقي

وفي سياق آخر، أثار إينو الجدل بتصريحاته حول فكرة الانتماء في كرة القدم، قائلًا: "لا يوجد شيء اسمه الانتماء الحقيقي، هذا كلام مبالغ فيه (هجص)، فمعظم اللاعبين يبحثون عن مصلحتهم والعروض الأفضل".

كما تحدث عن تجربته مع الأهلي، موضحًا أنه صرّح سابقًا بندمه على الرحيل عن الزمالك والانتقال للأهلي بسبب شعوره بالاستياء من قلة مشاركاته تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، مؤكدًا أنه كان يرغب في اللعب باستمرار، وهو ما جعله يطلق ذلك التصريح في لحظة توتر.

معتز إينو الأهلي الزمالك

