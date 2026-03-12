إعلان

ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"

كتب : أحمد جمعة

04:30 م 12/03/2026 تعديل في 04:37 م

مجتبى خامئني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كما غلفت الألغاز شخصية المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامئني، فإن هذا الغموض امتد أيضًا إلى حسابه الإعلامي الجديد على منصة إكس، الذي نشر عليه رسالته الأولى بعد أيام قليلة من تعيينه مرشدًا للبلاد خلفًا لوالده، علي خامنئي.

وما إن أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في إيران، عن نشر الرسالة الأولى للمرشد الجديد، حتى اتجهت الأنظار إلى منصة إكس، والتي شهدت ظهور حساب مجتبى الإعلامي، وكانت أولى تغريداته عن اختيار مجلس خبراء القيادة له ليصبح المرشد الثالث للبلاد.

كما نشرت حسابات رسمية بينها حسابات المرشد السابق علي خامئني، رابط للحساب الجديد متضمنًا صورة مجتبى؛ في مسعى للترويج له.

صورة 111111111

وبعد لحظات، بدأ الحساب في نشر اقتباسات من رسالة "مجتبى" في تدوينات متتابعة.

الحساب حمل اسم "رسانه رهبر انقلاب اسلامی" باللغة الفارسية، والتي تعني بالعربية "إعلام قائد الثورة الإسلامية". ووفقًا لبيانات التعريف الخاصة به، فقد أُنشئ في مارس 2026، قبل أن يحصل على علامة التوثيق بعد وقت قصير للغاية من إنشائه، في غضون دقائق فقط.

صورة 22222222222222

ورغم أن الحساب يظهر أن موقعه "أمريكا الشمالية"، إلا أن منصة إكس وضعت على الفور ملاحظة أن "الدولة أو المنطقة المعروضة للحساب قد لا تكون دقيقة، إذ يمكن أن يكون الحساب قد استخدم خادمًا وسيطًا (مثل VPN)، ما يؤدي إلى تغيير الدولة أو المنطقة المعروضة في الملف الشخصي".

صورة 33333333333333333

وأجرى الحساب تغييرًا واحدًا لاسم المستخدم في نفس الشهر، ويُستخدم الوصول إلى الحساب عبر "الويب" فقط، دون أن يتم توضيح استخدام أي تطبيقات أخرى.

وبلغ عدد متابعي حساب "مجتبى" نحو 20 ألف متابع (حتى نشر التقرير)، وكان من أبرز متابعيه علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والحسابات الرسمية لوزارة الخارجية الإيرانية، ووسائل إعلام رسمية إيرانية ودولية.

ماذا قال مجتبى في رسالته الأولى؟

دعا مجتبى خامنئي إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقا، مشددا على أن بلاده "لن تمتنع عن الثأر".

وفي أول رسالة من المرشد الجديد، قال مجتبى إنه علم بقرار تعيينه مرشدا من خلال التلفزيون الإيراني الرسمي، مضيفًا أن "إيران لن تمتنع عن الثأر لدماء قتلاها.. لن نتوانى عن الانتقام للجرائم التي ارتكبها العدو لا سيما جريمة مدرسة ميناب".

وشدد: "يجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز كأداة للضغط على العدو".

وتابع: "يجب التحرك في جميع الميادين الرخوة للأعداء.. إذا استمر الوضع الحربي سيتم تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة".

ورغم الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، زعم المرشد الإيراني الجديد أنه "يؤمن بالصداقة مع الجيران"، مشيرا إلى أن طهران مستعدة "لإقامة علاقات ودية وصادقة مع جميع جيراننا".

وأكد كذلك أن "الثأر لم يكتمل"، موجها الشكر لمن وصفهم بـ"مقاتلي جبهة المقاومة"، واصفا إياهم بأنهم أفضل أصدقاء إيران.

وأبرز مجتبى خامنئي أن "إيران ستطالب بالتعويض من أعدائها أو ستدمر أصولهم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجتبى خامئني إيران وأمريكا علي خامنئي إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عند ظهور كلمة "أحمال".. اتبع هذه الخطوات لضمان سلامة عداد الكهرباء "أبو
أخبار مصر

عند ظهور كلمة "أحمال".. اتبع هذه الخطوات لضمان سلامة عداد الكهرباء "أبو
عودة محتملة لثلاثي ريال مدريد قبل إياب مانشستر سيتي
رياضة عربية وعالمية

عودة محتملة لثلاثي ريال مدريد قبل إياب مانشستر سيتي
لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
أخبار مصر

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
فيديو- بكاء وخشوع إمام المسجد النبوي في دعاء ليلة 23 رمضان
جنة الصائم

فيديو- بكاء وخشوع إمام المسجد النبوي في دعاء ليلة 23 رمضان

29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء
أخبار المحافظات

29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا