كما غلفت الألغاز شخصية المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامئني، فإن هذا الغموض امتد أيضًا إلى حسابه الإعلامي الجديد على منصة إكس، الذي نشر عليه رسالته الأولى بعد أيام قليلة من تعيينه مرشدًا للبلاد خلفًا لوالده، علي خامنئي.

وما إن أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في إيران، عن نشر الرسالة الأولى للمرشد الجديد، حتى اتجهت الأنظار إلى منصة إكس، والتي شهدت ظهور حساب مجتبى الإعلامي، وكانت أولى تغريداته عن اختيار مجلس خبراء القيادة له ليصبح المرشد الثالث للبلاد.

مجلس خبرگان رهبری ... مطابق وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال، در اجلاسیه فوق‌العاده امروز آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) را بر اساس رٱی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تعیین و معرفی می‌نماید. pic.twitter.com/R9k3BJfUZY — رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) March 12, 2026

كما نشرت حسابات رسمية بينها حسابات المرشد السابق علي خامئني، رابط للحساب الجديد متضمنًا صورة مجتبى؛ في مسعى للترويج له.

وبعد لحظات، بدأ الحساب في نشر اقتباسات من رسالة "مجتبى" في تدوينات متتابعة.

الحساب حمل اسم "رسانه رهبر انقلاب اسلامی" باللغة الفارسية، والتي تعني بالعربية "إعلام قائد الثورة الإسلامية". ووفقًا لبيانات التعريف الخاصة به، فقد أُنشئ في مارس 2026، قبل أن يحصل على علامة التوثيق بعد وقت قصير للغاية من إنشائه، في غضون دقائق فقط.

ورغم أن الحساب يظهر أن موقعه "أمريكا الشمالية"، إلا أن منصة إكس وضعت على الفور ملاحظة أن "الدولة أو المنطقة المعروضة للحساب قد لا تكون دقيقة، إذ يمكن أن يكون الحساب قد استخدم خادمًا وسيطًا (مثل VPN)، ما يؤدي إلى تغيير الدولة أو المنطقة المعروضة في الملف الشخصي".

وأجرى الحساب تغييرًا واحدًا لاسم المستخدم في نفس الشهر، ويُستخدم الوصول إلى الحساب عبر "الويب" فقط، دون أن يتم توضيح استخدام أي تطبيقات أخرى.

وبلغ عدد متابعي حساب "مجتبى" نحو 20 ألف متابع (حتى نشر التقرير)، وكان من أبرز متابعيه علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والحسابات الرسمية لوزارة الخارجية الإيرانية، ووسائل إعلام رسمية إيرانية ودولية.

ماذا قال مجتبى في رسالته الأولى؟

دعا مجتبى خامنئي إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقا، مشددا على أن بلاده "لن تمتنع عن الثأر".

وفي أول رسالة من المرشد الجديد، قال مجتبى إنه علم بقرار تعيينه مرشدا من خلال التلفزيون الإيراني الرسمي، مضيفًا أن "إيران لن تمتنع عن الثأر لدماء قتلاها.. لن نتوانى عن الانتقام للجرائم التي ارتكبها العدو لا سيما جريمة مدرسة ميناب".

وشدد: "يجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز كأداة للضغط على العدو".

وتابع: "يجب التحرك في جميع الميادين الرخوة للأعداء.. إذا استمر الوضع الحربي سيتم تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة".

ورغم الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، زعم المرشد الإيراني الجديد أنه "يؤمن بالصداقة مع الجيران"، مشيرا إلى أن طهران مستعدة "لإقامة علاقات ودية وصادقة مع جميع جيراننا".

وأكد كذلك أن "الثأر لم يكتمل"، موجها الشكر لمن وصفهم بـ"مقاتلي جبهة المقاومة"، واصفا إياهم بأنهم أفضل أصدقاء إيران.

وأبرز مجتبى خامنئي أن "إيران ستطالب بالتعويض من أعدائها أو ستدمر أصولهم".