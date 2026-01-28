مباريات الأمس
بث مباشر لحظة بلحظة.. الزمالك 0-0 بتروجيت في الدوري المصري

كتب : محمد خيري

04:54 م 28/01/2026 تعديل في 05:18 م
انطلقت منذ قليل مباراة الزمالك أمام نظيره بتروجيت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقدم موقع مصراوي خدمة البث المباشر للمباراة، لمتابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة، لجماهير كرة القدم المصرية.

تفاصيل المباراة:

د6.. تسديدة من دودو لاعب بتروجت تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك

د10.. عرضية من الجانب الأيمن للزمالك داخل منطقة الجزاء ورأسية من ناصر منسي وصلت سهلة في يد عمر صلاح حارس بتروجت

تشكيل الزمالك أمام بتروجيت:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي «الونش» – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

البدلاء: محمود الشناوي، السيد أسامة، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، نبيل عماد «دونجا»، محمد السيد، أحمد حمدي، شيكو بانزا، خوان بيزيرا، وسيف الدين الجزيري.

الزمالك بتروجيت مباراة الزمالك وبتروجيت الدوري المصري

