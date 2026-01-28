4 صور جديدة لحسن شحاته بعد إجراء عملية الورم

من الحبس إلى الإيقاف.. كيف دعم الأهلي رمضان صبحي منذ بداية أزمته؟

نشر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، صورًا جديدة للكابتن حسن شحاتة، في ظهور جديد له عقب إجراء عملية جراحية دقيقة بالفترة الماضية.

وكان كريم حسن شحاتة قد أعلن في وقت سابق خضوع والده لعملية جراحية استغرقت 14 ساعة لإستئصال ورم في جسده، وأن العملية تمت بنجاح.

وشارك أحمد حسن 4 صور لحسن شحاتة رفقة نجله كريم، والكابتن حلمي طولان وأرفق تعليق: " المعلم حسن شحاته رجل الإنجازات وصانع التاريخ".

وتابع: "حمد الله على سلامتك يا غالي وربنا يديم عليك الصحة والعافية والستر ليك ولكل محبينك وأهلك يا غالي".

