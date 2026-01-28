مباريات الأمس
4 صور جديدة لحسن شحاته بعد إجراء عملية الورم

كتب : محمد عبد الهادي

06:23 م 28/01/2026
    حسن شحاتة
    حسن شحاتة
    حسن شحاتة

نشر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، صورًا جديدة للكابتن حسن شحاتة، في ظهور جديد له عقب إجراء عملية جراحية دقيقة بالفترة الماضية.

وكان كريم حسن شحاتة قد أعلن في وقت سابق خضوع والده لعملية جراحية استغرقت 14 ساعة لإستئصال ورم في جسده، وأن العملية تمت بنجاح.

وشارك أحمد حسن 4 صور لحسن شحاتة رفقة نجله كريم، والكابتن حلمي طولان وأرفق تعليق: " المعلم حسن شحاته رجل الإنجازات وصانع التاريخ".

وتابع: "حمد الله على سلامتك يا غالي وربنا يديم عليك الصحة والعافية والستر ليك ولكل محبينك وأهلك يا غالي".

"‏شيلة من الشاحن".. إبراهيم فايق يعلن موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد

من الحبس إلى الإيقاف.. كيف دعم الأهلي رمضان صبحي منذ بداية أزمته؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسن شحاتة أحمد حسن عملية حسن شحاتة أخبار حسن شحاتة

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
وصفته بـ "حتة قماش".. تعرف على رحلة أمل حجازي مع الحجاب

رغم إعلان ويتكوف.. مسؤولون أمريكيون: لا نجري أي محادثات مع إيران حاليًا
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
