مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

نابولي

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

"سنجتمع قريبا".. تحرك من الأهلي لدعم رمضان صبحي في أزمة المنشطات

كتب : هند عواد

03:02 م 28/01/2026 تعديل في 04:34 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    رمضان صبحي لاعب الأهلي
  • عرض 9 صورة
    الأهلي بيراميدز رمضان صبحي
  • عرض 9 صورة
    رمضان صبحي بقميص النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    رمضان صبحي لاعب الأهلي
  • عرض 9 صورة
    رمضان صبحي لاعب الأهلي
  • عرض 9 صورة
    رمضان صبحي لاعب الأهلي
  • عرض 9 صورة
    رمضان صبحي (1)
  • عرض 9 صورة
    رمضان صبحي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف إكرامي الشحات، حارس منتخب مصر السابق ووالد زوجة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، تحرك الأهلي لحل أزمة المنشطات المتعلقة باللاعب.

وقضت المحكمة، بقبول استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، في القضية التي اتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وكان رمضان صبحي تعرض للإيقاف من محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، لمدة 4 سنوات، بسبب التلاعب في عينة المنشطات.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "يوجد تواصل بين وبين كابتن محمود الخطيب، وكلف عبد الله شحاتة بالتعاون مع هاني زهران، محامي رمضان صبحي، والمكتب السويسري في قضية المنشطات لدى المحكمة الفيدرالية".

وأضاف: "لم أتحدث معه عقب نهاية أزمة القضية الأخيرة لرمضان، لكننا سنجتمع قريبا، شكرته على موقفه مع رمضان، وأعلم أنه يعاني من ظروف صحية تمنعه من التواصل بشكل دائم".

اقرأ أيضًا:

هل تلقى عرضا بـ 5 ملايين دولار؟.. مصدر يفجر مفاجأة بشأن رحيل بيزيرا

أول عربي يتأهل للمونديال.. 8 معلومات عن فريق سيدات الجيش الملكي المغربي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي الأهلي ورمضان صبحي بيراميدز إكرامي الشحات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
رياضة عربية وعالمية

أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
أخبار مصر

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
مصر وقطر تشددان على ضرورة التمسك بالمسار الدبلوماسي لاستئناف الحوار بين
شئون عربية و دولية

مصر وقطر تشددان على ضرورة التمسك بالمسار الدبلوماسي لاستئناف الحوار بين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات؟
عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون