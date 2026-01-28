"سنجتمع قريبا".. تحرك من الأهلي لدعم رمضان صبحي في أزمة المنشطات

من الحبس إلى الإيقاف.. كيف دعم الأهلي رمضان صبحي منذ بداية أزمته؟

كشف إكرامي الشحات، حارس منتخب مصر السابق ووالد زوجة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، تحرك الأهلي لحل أزمة المنشطات المتعلقة باللاعب.

وقضت المحكمة، بقبول استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، في القضية التي اتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وكان رمضان صبحي تعرض للإيقاف من محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، لمدة 4 سنوات، بسبب التلاعب في عينة المنشطات.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "يوجد تواصل بين وبين كابتن محمود الخطيب، وكلف عبد الله شحاتة بالتعاون مع هاني زهران، محامي رمضان صبحي، والمكتب السويسري في قضية المنشطات لدى المحكمة الفيدرالية".

وأضاف: "لم أتحدث معه عقب نهاية أزمة القضية الأخيرة لرمضان، لكننا سنجتمع قريبا، شكرته على موقفه مع رمضان، وأعلم أنه يعاني من ظروف صحية تمنعه من التواصل بشكل دائم".

اقرأ أيضًا:

هل تلقى عرضا بـ 5 ملايين دولار؟.. مصدر يفجر مفاجأة بشأن رحيل بيزيرا



أول عربي يتأهل للمونديال.. 8 معلومات عن فريق سيدات الجيش الملكي المغربي



