"الفار بيختار يشتغل إمتى".. مالك وادي دجلة يشن هجوما على حكام لقاء الأهلي

شن ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، هجومًا على حكام تقنية الفيديو، بسبب هدف الأهلي الثاني، في شباك الغزلان.

وفاز الأهلي على وادي دجلة، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الدوري المصري، وجاء الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها إمام عاشور، بعد تدخل لاعب وادي دجلة عليه على خط منطقة الجزاء.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طول ما حكام الفار بشر مش كمبيوتر هيستمر الفساد في التحكيم بل سيزيد".

وأضاف: "على الأقل من غير فار كان ساعات بيظلم الفريقين بس بالفار بيختار يشتغل إمتى ويطنش إمتى".

