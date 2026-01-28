مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

نابولي

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

"الفار بيختار يشتغل إمتى".. مالك وادي دجلة يشن هجوما على حكام لقاء الأهلي

كتب : مصراوي

04:14 م 28/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (21)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (26)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (18)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (16)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (17)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (19)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (20)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (22)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ووادي دجلة (15)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شن ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، هجومًا على حكام تقنية الفيديو، بسبب هدف الأهلي الثاني، في شباك الغزلان.

وفاز الأهلي على وادي دجلة، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الدوري المصري، وجاء الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها إمام عاشور، بعد تدخل لاعب وادي دجلة عليه على خط منطقة الجزاء.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طول ما حكام الفار بشر مش كمبيوتر هيستمر الفساد في التحكيم بل سيزيد".

وأضاف: "على الأقل من غير فار كان ساعات بيظلم الفريقين بس بالفار بيختار يشتغل إمتى ويطنش إمتى".

اقرأ أيضًا:

هل تلقى عرضا بـ 5 ملايين دولار؟.. مصدر يفجر مفاجأة بشأن رحيل بيزيرا

أول عربي يتأهل للمونديال.. 8 معلومات عن فريق سيدات الجيش الملكي المغربي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ووادي دجلة مالك وادي دجلة ماجد سامي الأهلي إمام عاشور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟
اقتصاد

سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟.. لن تتوقع
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟.. لن تتوقع
"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
أخبار المحافظات

"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
علاقات

1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
من الحبس إلى الإيقاف.. كيف دعم الأهلي رمضان صبحي منذ بداية أزمته؟
رياضة محلية

من الحبس إلى الإيقاف.. كيف دعم الأهلي رمضان صبحي منذ بداية أزمته؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات؟
عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون