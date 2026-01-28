حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 19 أبريل المقبل كأولى جلسات نظر استئناف البلوجر "هدير عبدالرازق" وطليقها "محمد أوتاكا" على حكم حبسهما 3 سنوات في اتهامهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكان دفاع البلوجرز هدير عبد الرازق وطليقها محمد أوتاكا تقدم باستئناف على الحكم الصادر بحبس موكليهما 3 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، في اتهامهما ببث فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد عاقبت البلوجر هدير عبد الرازق والتيك توكر المعروف بأوتاكا، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بعد ثبوت نشرهما مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين بثا محتوى مخلًا متاحًا للجمهور، يتضمن إيحاءات مباشرة تهدف إلى الإغراء والإساءة للحياء العام، في تجاوز واضح للقيم والمبادئ الأسرية، ما دفع النيابة العامة لتوجيه الاتهام إليهما وإحالتهما للمحاكمة.

يُذكر أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية سبق أن أيدت حبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

