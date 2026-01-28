مباريات الأمس
من الحبس إلى الإيقاف.. كيف دعم الأهلي رمضان صبحي منذ بداية أزمته؟

كتب : هند عواد

04:41 م 28/01/2026
    رمضان صبحي والخطيب (2)
    رمضان صبحي (2)
    أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء (1)
    أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء (3)
    رمضان صبحي (5)
    رمضان صبحي
    حبس رمضان صبحي
    رمضان صبحي (2)
    رمضان صبحي (3)
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي (1)

يواصل مجلس إدارة النادي الأهلي دعمه للاعبه السابق رمضان صبحي، نجم بيراميدز الحالي، بالتدخل لحل أزمة الإيقاف التي تعرض لها، بسبب المنشطات.

حبس وإيقاف رمضان صبحي

حكم على رمضان صبحي بالحبس لمدة سنة، بتهمة التزوير في محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، قبل أن يتم قبول استئناف اللاعب، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.

كما أن محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، أعلن إيقافه لمدة 4 سنوات، بسبب التلاعب في عينة المنشطات.

تدخل الأهلي في أزمة رمضان صبحي

أعلن الأهلي، في بيان رسمي، تكليف المستشار القانوني للنادي، بالدفاع عن رمضان صبحي، وقال: "انطلاقا من الثوابت الراسخة التي تأسس عليها النادي الأهلي، والقائمة على دعم أبنائه والوقوف بجانبهم، قرر محمود الخطيب رئيس النادي تكليف المستشار القانوني للنادي، بالانضمام، بعد التنسيق، لفريق الدفاع عن رمضان صبحي، بصفته أحد أبناء الأهلي، في الإجراءات القانونية المتداولة حاليا، وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم، جنبا إلى جنب مع محاميه الخاص".

إكرامي يشكر الأهلي والخطيب

عقب خروج رمضان صبحي من أزمته، وجه إكرامي الشحات، والد زوجة اللاعب، الشكر للأهلي والخطيب، وقال: "بشكر النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب على وقوفهم بجانب رمضان صبحي، ودعمه بشكل قوي في أزمته الأخيرة".

وأضاف: "موقف النادي الأهلي مع رمضان ودعمه ليس بغريب، فالنادي الأهلي دائما يقف بجانب أبنائه وبحمد الله على انتهاء الأزمة".

الأهلي يواصل دعمه لرمضان صبحي

بعد خروج رمضان من حبسه، واصل الأهلي دعمه للاعبه السابق، بتكليف المستشار القانوني الرياضي للنادي عبد الله شحاتة، بتقديم كل المساندة القانونية في قضية المنشطات.

وقال إكرامي الشحات، في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "يوجد تواصل بين وبين كابتن محمود الخطيب، وكلف عبد الله شحاتة بالتعاون مع هاني زهران، محامي رمضان صبحي، والمكتب السويسري في قضية المنشطات لدى المحكمة الفيدرالية".

وأضاف: "لم أتحدث معه عقب نهاية أزمة القضية الأخيرة لرمضان، لكننا سنجتمع قريبا، شكرته على موقفه مع رمضان، وأعلم أنه يعاني من ظروف صحية تمنعه من التواصل بشكل دائم".

