ضبط قائد ميكروباص لعدم الالتزام بخط السير بدمنهور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة أجرة "ميكروباص"، لعدم التزامه بخط السير وامتناعه عن إنزال الركاب بالموقف المحدد، بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها بالمنشور، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

وبمواجهة قائد السيارة، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالمنشور المتداول.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.