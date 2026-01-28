إعلان

ضبط قائد ميكروباص لعدم الالتزام بخط السير بدمنهور

كتب : علاء عمران

05:58 م 28/01/2026 تعديل في 06:29 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة أجرة "ميكروباص"، لعدم التزامه بخط السير وامتناعه عن إنزال الركاب بالموقف المحدد، بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها بالمنشور، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

وبمواجهة قائد السيارة، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالمنشور المتداول.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

الأجهزة الأمنية عدم الالتزام بخط السير بدمنهور ضبط قائد ميكروباص مركز شرطة دمنهور بالبحيرة

