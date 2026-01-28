ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام بتروجيت.. وصبحي في حراسة المرمى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي الذي يخوض به الفريق الأبيض مواجهة بتروجيت، المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي «الونش» – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

البدلاء: محمود الشناوي، السيد أسامة، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، نبيل عماد «دونجا»، محمد السيد، أحمد حمدي، شيكو بانزا، خوان بيزيرا، وسيف الدين الجزيري.