أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكل رسمي، إيقاف اعتماد نتائج مباريات دوري القسم الرابع لموسم 2025-2026، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية بشأن إحدى المباريات.

وأوضح اتحاد الكرة، في بيان رسمي، أن إدارة المسابقات خاطبت فرع الشرقية لكرة القدم، على خلفية مباراة نادي الحسينية ومركز شباب منيا القمح، التي أقيمت يوم 22 يناير الجاري، ضمن منافسات دوري القسم الرابع.

وأضاف البيان أن إدارة المسابقات قررت، بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة وما تضمنه من أحداث، عدم اعتماد نتائج مباريات القسم الرابع للموسم الحالي، لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ القرارات النهائية في الواقعة.

وأكد الاتحاد أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على نزاهة المسابقات وتطبيق اللوائح المنظمة، لحين التوصل إلى الحقائق الكاملة بشأن ما أثير حول المباراة المشار إليها.