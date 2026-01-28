مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

2 0
17:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

إعلان

دعم في أصعب اللحظات.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته

كتب : مصراوي

03:21 ص 28/01/2026 تعديل في 06:09 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (23) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (21) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (19) (1)
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة ميدو
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (14)
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (13)
  • عرض 25 صورة
    زوجة ميدو (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (26)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (21)
  • عرض 25 صورة
    زوجة ميدو وشقيقتها (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته في البحر
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته في البحر
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو
  • عرض 25 صورة
    أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي
  • عرض 25 صورة
    أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (7)
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو (4)
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- يوسف محمد:

يعد أحمد حسام ميدو واحدا من أبرز نجوم كرة القدم المصرية عبر تاريخها، سواء لما قدمه في مشواره مع منتخب مصر أو خلال مسيرته الاحترافية.

ويتمتع ميدو بجماهيرية وشعبية كبيرة، ليس داخل مصر فقط ولكن في مختلف دول العالم، خاصة وأنه لعب في الكثير من الفرق الأوروبية والعديد من الدوريات الكبيرة، وعلى رأسها توتنهام الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي وروما الإيطالي والعديد من الفرق الأوروبية الأخرى.

وكانت يسرا الليثي، زوجة ميدو، داعمة له في كل خطوة يخوضها في مسيرته الكروية.

وقالت يسرا في تصريحات تليفزيونية سابقة: "أنا وميدو اتجوزنا في سن صغير، كان عمرنا 18 سنة فقط، ومكنتش قصة حب قوية، لأنه كان محترف وقتها في هولندا ويعيش هناك".

وأضافت: "ميدو لما شافني أول مرة قالي أنا هتجوزك، وبالفعل عند نزوله إلى مصر تحدث مع والدي في هذا الأمر، لكن بابا استغرب لأننا كنا لسه صغيرين، ووالدي قالي إزاي هتعيشي في بلد غريبة، بس أنا كنت مبسوطة".

ومن جانبه أكد ميدو في تصريحات تلفزيونية، أنه عندما شاهد زوجته للمرة الأولى، كان لديه رغبة كاملة في استكمال حياته معها، وأن أي يوم يمر دون الارتباط الرسمي يعتبر إهدارا للوقت.

وعن اعتزاله كرة القدم، قالت يسرا: "علمت بقرار اعتزال ميدو من السوشيال ميديا، وهذا أكثر أمر أحزنني منه".

وأكد ميدو في تصريحات خلال ظهوره في بودكاست مع نجم الأهلي السابق تامر بجاتو، أن زوجته لعبت دورا كبيرا في تعافيه من الخمور، بعدما سافرت معه إلى الحرم، لإبعاده عن أجواء الساحل الشمالي والسهر.

أقرأ أيضًا:

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على وادي دجلة؟ (كوميك)

زوجة النني الأولى تنشر صورا مع أبنائها وتعلق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو وزوجته زوجة أحمد حسام ميدو أحمد حسام ميدو منتخب مصر يسرا الليثي أحمد حسام ميدو وزوجته

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"‏شيلة من الشاحن".. إبراهيم فايق يعلن موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد
رياضة عربية وعالمية

"‏شيلة من الشاحن".. إبراهيم فايق يعلن موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد
أبرزهن كيم كارداشيان وأنجلينا جولي.. 7 نجمات تعرضن للخيانة (صور)
زووم

أبرزهن كيم كارداشيان وأنجلينا جولي.. 7 نجمات تعرضن للخيانة (صور)
رغم إعلان ويتكوف.. مسؤولون أمريكيون: لا نجري أي محادثات مع إيران حاليًا
شئون عربية و دولية

رغم إعلان ويتكوف.. مسؤولون أمريكيون: لا نجري أي محادثات مع إيران حاليًا
هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
رياضة عربية وعالمية

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
من مغارات التنقيب إلى البدلة الحمراء.. حكاية "ملك الذهب" التي أثارها سيجار
أخبار المحافظات

من مغارات التنقيب إلى البدلة الحمراء.. حكاية "ملك الذهب" التي أثارها سيجار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات؟
عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون