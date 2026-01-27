"46 ألف دولار للمباراة".. أشرف داري مشاركات قليلة ومقابل مادي ضخم مع الأهلي

"بعد اقترابه من الأحمر".. أبرز المعلومات عن محمد محمود صفقة الأهلي المحتملة

"سيطرة حمراء".. تاريخ مواجهات الأهلي ووادي دجلة قبل مباراة اليوم

يلاقي نادي الأهلي نظيره وادي دجلة، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما يدخل وادي دجلة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة أيضا ولكن يتفوق المارد الأحمر بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، وتذاع المباراة عبر قناة " أون تايم سبورت 1"