مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:04 ص 27/01/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (11)
  • عرض 18 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (10)
  • عرض 18 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (9)
  • عرض 18 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (7)
  • عرض 18 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (6)
  • عرض 18 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (4)
  • عرض 18 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (10) (1)
  • عرض 18 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (8) (1)
  • عرض 18 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (9) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (7) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (21) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (16) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (15) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (13) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (11) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (8) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي نادي الأهلي نظيره وادي دجلة، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما يدخل وادي دجلة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة أيضا ولكن يتفوق المارد الأحمر بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، وتذاع المباراة عبر قناة " أون تايم سبورت 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة الأهلي اليوم مباراة الأهلي اليوم مباريات الأهلي في الدوري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
زووم

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
أخبار مصر

أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
سلسلة محلات جزارة.. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد صلاح
مصراوي ستوري

سلسلة محلات جزارة.. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد صلاح
أشهرها السعال الديكي.. إليك أعراض أمراض الجهاز التنفسي المعدية
جامعات ومعاهد

أشهرها السعال الديكي.. إليك أعراض أمراض الجهاز التنفسي المعدية
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا
أخبار مصر

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026