ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"

دبي- (أ ب)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا جديدا لإيران في منشور عبر الإنترنت، قائلا: "راقبوا ما سيحدث لهؤلاء المختلين اليوم".

ونشر ترامب الرسالة اليوم الجمعة على موقعه "تروث سوشيال"، مُضيفاً أن "البحرية الإيرانية انتهت، وقواتها الجوية لم تعد موجودة، ويتم تدمير الصواريخ والطائرات المسيرة وكل شيء آخر، كما جرى محو قادتها من على وجه الأرض".

وقال: "سوف ندمر النظام الإيراني الإرهابي عسكريا واقتصاديا وغير ذلك".

وكتب ترامب: "لقد كانوا يقتلون الأبرياء في أنحاء العالم منذ 47 عاما، والآن أنا، بصفتي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، أقتلهم"، مضيفا "يا له من شرف عظيم أن أفعل ذلك!".

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، وقعت هجمات جوية كثيفة حول العاصمة الإيرانية طهران، قبل انطلاق فعاليات بمناسبة يوم القدس السنوي التي تدعم فلسطين. وقالت إسرائيل إن سلاحها الجوي قصف أكثر من 200 هدف في غيران على مدار الـ24 ساعة الماضية بما في ذلك قاذفات صوايرخ وأنظمة دفاع ومواقع إنتاج أسلحة.

كما شنت إيران هجمات جديدة على دول خليجية. وقالت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة إنها أسقطت نحو 50 مسيرة تم إرسالها في موجات متعددة في الساعات الأولى من اليوم.

وفي عُمان، قتل شخصان عندما تحطمت مسيرتان في منطقة صناعية في منطقة صحار، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

وأعلنت سلطات إمارة دبي بالإمارات انها تتعامل مع حادث نتج عن سقوط شظايا بوسط المدينة نتيجة الاعتراضات الجوية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان قبل قليل إن الجهات المختصة تتعامل مع حادث بسيط ناجم عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض جوي، على واجهة أحد المباني وسط دبي، دون تسجيل إصابات.