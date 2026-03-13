قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر أولت اهتمامًا غير مسبوق بقطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الأرقام تعكس حجم التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع الحيوي.

وأضاف وزير الصحة، خلال كلمته في منتدى ثقافي نظمه حزب الجبهة الوطنية، أن موازنة وزارة الصحة ارتفعت بشكل كبير منذ 2014، إذ كانت تبلغ نحو 42 مليار جنيه، بينما وصلت في موازنة العام المالي 2025/2026 إلى نحو 406 مليارات جنيه، أي ما يقارب تسعة أضعاف، وهو ما يعكس حجم الدعم الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الصحة.

وأوضح "عبدالغفار"، أن هذا التطور يأتي في إطار رؤية الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي لتعزيز قطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم شهد أيضًا توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد الجامعات في مصر من نحو 50 جامعة إلى ما يقرب من 125 جامعة، إلى جانب توقيع العديد من الشراكات والاتفاقيات الدولية.

وتابع أن ما تحقق في ملفي الصحة والتعليم يمثل نقلة كبيرة، رغم أن هذه الجهود لم تحظَ بنفس التغطية الإعلامية التي حظيت بها بعض المشروعات الكبرى الأخرى مثل المدن الجديدة وشبكات الطرق ووسائل النقل، رغم أهمية ما تحقق في هذين القطاعين.

وأشار وزير الصحة، إلى أن المنظومة الصحية لم تعد مجرد خدمات تُقدم للمواطنين، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي والاستقرار في أي دولة، مؤكدًا أن قدرة الدول تقاس بمدى قدرتها على تقديم خدمات صحية بكفاءة، خاصة في أوقات الأزمات.

ولفت إلى أن مصر نجحت في التعامل مع العديد من التحديات الصحية، وعلى رأسها كوفيد-19، حيث تمكنت الدولة من إدارة الأزمة بكفاءة وتوفير اللقاحات والأدوية اللازمة للمواطنين، وهو ما جعل مصر من الدول التي تجاوزت هذه الأزمة بشكل جيد مقارنة ببعض الدول الأخرى.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن الدولة واجهت كذلك تحديات اقتصادية مرتبطة بتوفير العملة الأجنبية، خاصة أن احتياجات القطاع الصحي تصل إلى نحو 300 مليون دولار شهريًا لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الصحة والمالية والبنك المركزي المصري لضمان توفير هذه الاحتياجات.

وشدد على أن الدولة وضعت الأدوية والمستلزمات الطبية على رأس أولوياتها، إلى جانب السلع الاستراتيجية مثل القمح والطاقة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون تأثر.

وأكد وزير الصحة، أن مصر تمتلك حاليًا مخزونًا استراتيجيًا من مستلزمات الإنتاج الدوائي، حيث يتم إنتاج نحو 91% من احتياجات السوق المحلي من الأدوية داخل مصر، كما يتوافر نحو 80% من مستلزمات الإنتاج اللازمة لفترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

وأوضح أن وزارة الصحة تعمل حاليًا على تنفيذ نحو 1255 مشروعًا صحيًا في مختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة تصل إلى نحو 222 مليار جنيه، تشمل إنشاء وتطوير المستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأساسية.

واختتم الوزير، بتأكيد وجود تعاون وتنسيق مستمر بين مختلف الوزارات لتلبية احتياجات القطاع الصحي، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصحية وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية يسهم في تقليل تكلفة العلاج مستقبلًا ويعزز استدامة المنظومة الصحية في مصر.









