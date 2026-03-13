أعلن تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، صدور توجيه جديد من الوزارة لتنظيم أسعار وأوزان الخبز السياحي وخبز الفينو، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار أو الأوزان.

وقال "مختار"، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز" إن الوزارة أعلنت الأسعار الرسمية المقررة، حيث تم تحديد سعر رغيف الخبز السياحي الحر بواقع 2 جنيه لوزن 80 جرامًا، وسعر رغيف الخبز الفينو بواقع 2 جنيه لوزن 50 جرامًا، وذلك لتحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وحقوق المستهلك.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي كخطوة استباقية لمنع بعض أصحاب المخابز من استغلال الظروف أو تقليل الأوزان مقابل السعر نفسه، مشيرًا إلى أن التحديد جاء بالتنسيق مع الغرف التجارية وشعبة المخابز بعد دراسة دقيقة لتكاليف الإنتاج وهوامش الربح المناسبة.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع المخابز السياحية والإفرنجية ملزمة بوضع قائمة واضحة على واجهة المخبز تتضمن الأسعار والأوزان المحددة، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بالسعر الرسمي، لافتًا إلى أن الأجهزة الرقابية ستكثف حملاتها الميدانية للمرور على المخابز صباحًا ومساءً للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين في حال رصد أي تلاعب في الأسعار أو الأوزان، من بينها بوابة الشكاوى الحكومية أو التوجه إلى أقرب إدارة تموينية، مؤكدًا أن أي مخالفة في السعر أو نقص في الوزن ستعرض صاحب المخبز للمساءلة القانونية وفق القوانين المنظمة لتداول السلع والخبز.





اقرأ أيضًا:

وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا