الأهلي موافق.. مصدر يكشف تفاصيل تدخل توروب لتعطيل رحيل جراديشار

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل تفكير إدارة الكرة في ملف المهاجم جراديشار، وموقفه من الرحيل خلال الفترة الحالية، في ظل تحركات القلعة الحمراء لتدعيم الخط الأمامي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الأهلي أبلغ جراديشار ووكيله بالموافقة على عرض نادي أوبست المجري، والذي يتضمن إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء، مقابل 250 ألف يورو قيمة الإعارة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي، عن طريق أسامة هلال، أبلغت وكيل اللاعب بعدم تفعيل الاتفاق بشكل نهائي، إلا بعد إتمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، تنفيذًا لرغبة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي اشترط تأمين البديل قبل السماح برحيل جراديشار.

وأضاف أن الأهلي يعمل حاليًا على التعاقد مع مهاجم أجنبي، حيث تجرى مفاضلة بين الكاميروني كيموش والعراقي مهند علي، من أجل حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى وجود أسماء جديدة مطروحة على طاولة المدير الفني، لتدعيم خط الهجوم، ويتم عرضها حاليًا، على أن يتم حسم ملف التعاقد مع المهاجم الأجنبي خلال 48 ساعة، وهو ما سيحدد بشكل نهائي مصير جراديشار مع الفريق.