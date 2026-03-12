أجريت مساء اليوم الخميس، قرعة المرحلة الثانية من الدوري المصري للموسم الثاني بمشاركة 7 أندية نجحت في الوصول لمرحلة الحسم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك



أسفرت القرعة عن موعد قمة الأهلي والزمالك لتكون يوم 1-5-2026 علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة الثانية من الدوري المصري.



جاءت قرعة المرحلة الثانية بعد إسدال الستار على منافسات الدور الأول من الدوري المصري، الذي شهد تنافسًا قويًا بين الأندية المشاركة، قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم.

نظام جديد لمسابقة الدوري المصري

يشهد الدوري المصري هذا الموسم تطبيق نظام جديد بمشاركة 21 فريقًا، يعتمد على مرحلتين. أقيمت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، حيث واجه كل فريق جميع المنافسين مرة واحدة، قبل أن يتم تقسيم الأندية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين وفقًا لترتيبها في جدول المسابقة.

موقف الأهلي والزمالك وبيراميدز



أنهى فريق الزمالك الدور الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ليظل الصراع على لقب الدوري مفتوحًا بين أكثر من فريق مع انطلاق المرحلة الحاسمة.