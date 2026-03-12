مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

شتوتجارت

1 2
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

بولونيا

1 1
19:45

روما

الدوري الأوروبي

ليل

0 1
19:45

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

فرايبورج

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 0
21:00

التعاون

كرة السلة

الأهلي

30 32
21:00

سبورتنج

كرة السلة

الاتحاد السكندري

56 44
21:00

بتروجت

كرة السلة

الزمالك

39 24
21:00

الجزيرة

جميع المباريات

إعلان

رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري

كتب : محمد عبد الهادي

09:41 م 12/03/2026 تعديل في 09:43 م

الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجريت مساء اليوم الخميس، قرعة المرحلة الثانية من الدوري المصري للموسم الثاني بمشاركة 7 أندية نجحت في الوصول لمرحلة الحسم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك


أسفرت القرعة عن موعد قمة الأهلي والزمالك لتكون يوم 1-5-2026 علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة الثانية من الدوري المصري.


جاءت قرعة المرحلة الثانية بعد إسدال الستار على منافسات الدور الأول من الدوري المصري، الذي شهد تنافسًا قويًا بين الأندية المشاركة، قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم.

نظام جديد لمسابقة الدوري المصري
يشهد الدوري المصري هذا الموسم تطبيق نظام جديد بمشاركة 21 فريقًا، يعتمد على مرحلتين. أقيمت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، حيث واجه كل فريق جميع المنافسين مرة واحدة، قبل أن يتم تقسيم الأندية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين وفقًا لترتيبها في جدول المسابقة.

موقف الأهلي والزمالك وبيراميدز


أنهى فريق الزمالك الدور الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ليظل الصراع على لقب الدوري مفتوحًا بين أكثر من فريق مع انطلاق المرحلة الحاسمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري قرعة دوري نايل الأهلي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دوي انفجار يرعب سكان الهرم.. وإصابتان بحروق داخل شقة سكنية
حوادث وقضايا

دوي انفجار يرعب سكان الهرم.. وإصابتان بحروق داخل شقة سكنية
وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا
أخبار وتقارير

وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا
فول عربيته بنزين وجرى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق "البحيرة" المثير
حوادث وقضايا

فول عربيته بنزين وجرى.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق "البحيرة" المثير
أحمد المسلماني يحتفي بتصدر "مرفوع مؤقتا من الخدمة" لـ محمد صبحي تريند "X"
دراما و تليفزيون

أحمد المسلماني يحتفي بتصدر "مرفوع مؤقتا من الخدمة" لـ محمد صبحي تريند "X"
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون
شئون عربية و دولية

عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري