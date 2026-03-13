إعلان

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار ورياح بداية من السبت

كتب : محمد نصار

05:00 ص 13/03/2026

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار ورياح بداية من

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة من السبت 14 مارس 2026 إلى الأربعاء 18 مارس 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه تستمر حالة التقلبات الجوية يوم السبت 14 مارس يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة، على مناطق متفرقة من شمال البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

كما تنشط الرياح التي تتراوح سرعتها من 35 إلى 45 كم/ س، على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وسيناء مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ويوجد كذلك نشاط رياح من الأحد 15 مارس إلى الأربعاء 18 مارس على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا

