"الغضب يزداد من هلال".. الغندور يفجر مفاجأة حول مدرب الأهلي الجديد

12:27 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن استياء لجنة التخطيط ومجلس الإدارة من أداء أسامة هلال، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، في ظل السعي للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال الفترة الحالية..

وقال الغندور في تصريحات لبرنامجه ستاد المحور: "شركة الكرة ولجنة التخطيط لديها استياء من أسامة هلال، خلال الفترة الماضية بسبب فشلة في المفاوضات مع عدة مدربين".

وتابع :"حتى المدير الفني السويسري فيشر، المفاوضات معه تأخرت بشكل كبير بعيدًا عن عدم اقتناع العديد من المدربين بتولي المهمة الفنية بالأهلي".

وأختتم: "الاستياء زاد بين مسئولي الأهلي بعد وضع فيشر شروطه من خلال وكيل أعماله بشأن الشرط الجزائي".

"خبر أسعد الجماهير".. شوبير يكشف مهام سيد عبدالحفيظ في غياب الخطيب

الأهلي مدرب الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي الغندور
