بينهم السعيد.. 8 لاعبين في الزمالك يهربون من تهديد الغياب عن القمة

كتبت-هند عواد:

هرب 8 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تهديد الغياب عن مباراة القمة ضد الأهلي، بعد عدم حصولهم على بطاقات صفراء في مباراة الإسماعيلي.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في الثامنة مساء يوم الإثنين 29 سبتمبر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويستضيف الزمالك الجونة، في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة، في الجولة الثامنة من الدوري، وبالتالي في حالة حصول أحد اللاعبين الثمانية على بطاقة صفراء، لن يغيب عن لقاء القمة.

وهؤلاء اللاعبون هم: محمد صبحي، ناصر ماهر، نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، صلاح مصدق، سيف فاروق جعفر، عمر جابر، عدي دباغ.

جدير بالذكر أن حسام عبد المجيد مدافع الزمالك هو اللاعب الوحيد المهدد بالغياب عن لقاء القمة، وذلك في حال حصوله على بطاقة صفراء في لقاء الجونة.

