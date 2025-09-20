مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
14:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

اسبانيول

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

بينهم السعيد.. 8 لاعبين في الزمالك يهربون من تهديد الغياب عن القمة

03:09 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 6 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 6 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 6 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 6 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

هرب 8 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تهديد الغياب عن مباراة القمة ضد الأهلي، بعد عدم حصولهم على بطاقات صفراء في مباراة الإسماعيلي.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في الثامنة مساء يوم الإثنين 29 سبتمبر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويستضيف الزمالك الجونة، في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة، في الجولة الثامنة من الدوري، وبالتالي في حالة حصول أحد اللاعبين الثمانية على بطاقة صفراء، لن يغيب عن لقاء القمة.

وهؤلاء اللاعبون هم: محمد صبحي، ناصر ماهر، نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، صلاح مصدق، سيف فاروق جعفر، عمر جابر، عدي دباغ.

جدير بالذكر أن حسام عبد المجيد مدافع الزمالك هو اللاعب الوحيد المهدد بالغياب عن لقاء القمة، وذلك في حال حصوله على بطاقة صفراء في لقاء الجونة.

اقرأ أيضًا:

9 أشقاء وحلم الدوري الممتاز.. هيثم فواز بائع ذرة بدرجة لاعب كرة قدم

بعد ظهور شيكابالا في كتاب خارجي.. لاعبون ظهروا في مناهج وامتحانات تعليمية

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الأهلي والزمالك مباراة القمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر