"خسارة واحدة".. ماذا قدم رامون دياز مع بيراميدز بعد اقتران اسمه بالأهلي؟

كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة النادي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا أمس الجمعة بالدوري المصري، والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدف دون مقابل، العديد من الأحداث المثيرة.

ونجح الأهلي أمس، في تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

وخلال قيام اللاعبين بعمليات الإحماء، هاجمت جماهير الأهلي محمود تريزيجيه لاعب الفريق، الذي حرص على التوجه إليهم وتقديم اعتذاره عما بدر منه في المباراة الماضية، مؤكدا أنه لم يكن يقصد جماهير المارد الأحمر.

ورفعت جماهير المارد الأحمر لافتة، لتوجيه رسالة إلى لاعبي الفريق جاءت محتواها كالتالي: "تيشرت الأهلي لا يعترف إلا بالرجال، اثبتوا ذاتكم".

وبعد دقائق من بداية المباراة، طالب لاعبو النادي الأهلي الحصول على ركلة جزاء، بعد تدخل مدافع سيراميكا كليوباترا، على طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، توجه حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، لاحتمالية وجود ركلة جزاء لصالح فريق طلائع الجيش، بعد تدخل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي على لاعب سيراميكا، لكنه لم يحتسب شيء.

ومع نهاية المباراة، طالبت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات التالتة شمال، رجال الإسعاف بالحضور إلى المدرج، بعد تعرض أحد الأفراد لأزمة صحية.

وحصد نجم المارد الأحمر محمود تريزيجيه، جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي، تسلم الجائزة عقب نهاية المباراة، داخل أرضية الملعب.

وفور استلام تريزيجيه جائزة أفضل لاعب في المباراة، توجه إلى جمهور الأهلي وقام بمنح أحد الجماهير قميصه، كنوع من أنواع الاعتذار لجماهير المارد الأحمر بشكل عام.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره حرس الحدود، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

اقرأ أيضًا:

خبير تحكيمي يعلق على الحالات المثيرة للجدل في الشوط الأول بمباراة الأهلي وسيراميكا

أول قرار من الخطيب بعد موافقة الجمعية العمومية للأهلي على تعديلات اللائحة