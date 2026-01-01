

وكالات

أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على 4 شركات بسبب عملياتها في قطاع النفط الفنزويلي، في أحدث خطوة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو.

كما حددت وزارة الخزانة الأمريكية، 4 ناقلات نفط ذات صلة باعتبارها ممتلكات محظورة.

أضافت في بيان، أن هذه السفن التي يشكل بعضها جزءا من أسطول الظل الذي يخدم فنزويلا، تواصل توفير الموارد المالية التي تغذي نظام مادورو الإرهابي غير الشرعي الذي يعتمد على تجارة المخدرات.

وحذّرت من أن الأطراف المشاركة في تجارة النفط الفنزويلية ستواجه "مخاطر عقوبات كبيرة".

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "ستواصل الوزارة تنفيذ حملة الرئيس دونالد ترامب للضغط على نظام مادورو".

والثلاثاء، أعلنت واشنطن فرض عقوبات تستهدف تجارة المسيّرات الإيرانية مع فنزويلا وأدرجت في القائمة السوداء عشرة أفراد وكيانات مقرها في فنزويلا وإيران بسبب شراء مسيّرات إيرانية الصنع، وجهود الحصول على مواد كيميائية تستخدم في صنع الصواريخ البالستية، ومخاوف أخرى.

ومنذ أشهر، تكثّف إدارة ترامب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تتّهمه بتزعّم شبكة واسعة للاتجار بالمخدرات، وأعلنت فرض حظر كامل على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات التي تبحر من فنزويلا أو تتوجه إليها.

وترى كراكاس، أن إدارة ترامب تلجأ إلى اتهامات كاذبة بتهريب المخدرات سعيا إلى إسقاط مادورو والسيطرة على الموارد النفطية الكبيرة للبلاد، وفقا للغد.