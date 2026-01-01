إعلان

مسؤول إسرائيلي: نرصد حدثا خطيرا في إيران

كتب : مصراوي

07:42 ص 01/01/2026

ايران واسرائيل

وكالات

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تم رصد حدثا خطيرا في إيران من دون معرفة تداعياته.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن المسؤول قوله: "نرصد حدثا داخليا خطيرا في إيران ومن السابق لأوانه معرفة تداعياته".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية شن "جولة ثانية" من الضربات العسكرية ضد إيران خلال عام 2026، وذلك خلال اجتماع عُقد بينهما الإثنين، وفقا لمسؤول أمريكي رفيع المستوى ومصدرين أمريكيين مطلعين على تفاصيل اللقاء، تحثوا للقناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، عرض نتنياهو على ترامب مخاوف إسرائيل من خطوات إعادة الإعمار التي يقوم بها النظام الإيراني بعد حرب الأيام الـ12 التي اندلعت في يونيو الماضي.

واعتبر أن ضربات إضافية قد تكون ضرورية لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها، ولا سيما في ما يتعلق بالبرنامجين النووي والصاروخي، وفقا لسكاي نيوز.

ايران واسرائيل إيران إسرائيل حدث خطير في إيران الخلافات بين إسرائيل وإيران

