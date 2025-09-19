"ولا حد بيهمنا".. أول ظهور لـ زيزو بعد فوز الأهلي على سيراميكا (صورة)

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:



عاد فريق الأهلي لطريق الانتصارات مرة أخرى بعدما فاز على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

هدف الأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا

وسجل محمود حسن "تريزيجيه" هدف الأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 27.

ترتيب الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

ورفع الفوز رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 9 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري فيما توقف رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عند النقطة 10 في المركز الثامن.

ملخص مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا:

بدأ الأهلي المباراة بالسيطرة على الكرة فمرر أشرف بنشرقي كرة لزميله محمد شريف الذي سددها قوية ولكن تصدى لها القائم في الدقيقة 4.

وأرسل لاعب الأهلي محمد هاني كرة عرضية في الدقيقة 8 وصلت لأشرف بنشرقي ثم تريزيجيه ولكنها طالت منه.

وراوغ بنشرقي مدافعي سيراميكا كليوباترا ومرر كرة لزميله طاهر محمد طاهر ولكنه حاول مراوغة الدفاع فتم استخلاص الكرة منه في الدقيقة 10.

وطالب لاعبو الأهلي في الدقيقة 10 الحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم أشار لمواصلة اللعب.

وسدد لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر كرة في الدقيقة 12 وصلت سهلة ليد حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

وعاد طاهر محمد طاهر بعد 5 دقائق بتسديدة من ركلة حرة مباشرة ولكنها ارتطمت في الحائط البشري.

وأرسل محمد هاني كرة عرضية في الدقيقة 19 ولكن أبعدها دفاع سيراميكا كليوباترا قبل أن تصل لمحمد شريف.

وتصدى ياسر إبراهيم في الدقيقة 21 لتسديدة قوية من سيراميكا كليوباترا.

وقص محمود حسن "تريزيجيه" شريط التسجيل للأهلي بهدف في الدقيقة 27 بعد تبادل الكرة مع زميله بنشرقي ثم سدد كرة بطريقة R2 لتسكن الشباك.

وسدد تريزيجيه في الدقيقة التالية كرة قوية ولكنها وصلت سهلة في يد حارس مرمى سيراميكا كليوباترا محمد بسام ثم أوقف الححكم المباراة في الدقيقة 30 لتناول المياه والتقاط الأنفاس.

وكادت تشكيل تمريرة لاعب سيراميكا كليوباترا عمرو السولية خطورة على دفاع الأهلي ولكنها وصلت سهلة في النهاية ليد محمد الشناوي في الدقيقة 36.

ووصلت كرة ركنية في الدقيقة 38 للاعب الأهلي أشرف بنشرقي ولكن ارتطمت تسديدته من داخل منطقة الجزاء بالمدافعين.

وسدد لاعب الأهلي مروان عطية في الدقيقة 39 كرة قوية تصدى لها الدفاع.

تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

وبدأ فريق الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام وأحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان وتريزيجيه.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الأهلي

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، چاستيس آرثر، محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية، إبراهيم محمد، إسلام عيسى، مروان عثمان، صديق إيچولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

أما دكة البدلاء فتضم كلاً من: محمد كوكو، محمد مغربي، خالد عبد الفتاح، كريم نيدفيد، كريم الدبيس، محمد صادق، أيمن موكا، محمد رضا، وأحمد بلحاج.