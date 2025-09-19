وصول نجوم ومجلس إدارة الأهلي للجمعية العمومية للنادي (صور)

مصالحة جماهيره وكسر رقمه السلبي.. ماذا ينتظر الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا؟

كتب - محمد القرش

تصوير - يوسف محمد

توافد نجوم وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل حضور الجمعية العمومية والتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، المقامة في المقر الرئيس بالجزيرة.

وشهد مقر الجزيرة حضور أعضاء مجلس إدارة الأهلي، مهند مجدي ومحمد الجارحي ومحمد الغزاوي، بجانب ياسر ريان النجم الأسبق للمارد الأحمر، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي.

وبدأ تصويت الجمعية العمومية للنادي الأهلي منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، حيث ينتهي في تمام الساعة السابعة مساء.