مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
16:00

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

وصول نجوم ومجلس إدارة الأهلي للجمعية العمومية للنادي (صور)

01:10 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق (5)
  • عرض 25 صورة
    ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق (3)
  • عرض 25 صورة
    ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق (1)
  • عرض 25 صورة
    ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق (2)
  • عرض 25 صورة
    مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي (5)
  • عرض 25 صورة
    مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي (4)
  • عرض 25 صورة
    مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي (3)
  • عرض 25 صورة
    مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي (2)
  • عرض 25 صورة
    مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي (1)
  • عرض 25 صورة
    مختار مختار نجم الأهلي الأسبق (3)
  • عرض 25 صورة
    مختار مختار نجم الأهلي الأسبق (2)
  • عرض 25 صورة
    مختار مختار نجم الأهلي الأسبق (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي (3)
  • عرض 25 صورة
    محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي (2)
  • عرض 25 صورة
    مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي (6)
  • عرض 25 صورة
    محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي (1)
  • عرض 25 صورة
    خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي (5)
  • عرض 25 صورة
    محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي (1)
  • عرض 25 صورة
    خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي (3)
  • عرض 25 صورة
    خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي (2)
  • عرض 25 صورة
    ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق (4)
  • عرض 25 صورة
    خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي (4)
  • عرض 25 صورة
    خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش

تصوير - يوسف محمد

توافد نجوم وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل حضور الجمعية العمومية والتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، المقامة في المقر الرئيس بالجزيرة.

وشهد مقر الجزيرة حضور أعضاء مجلس إدارة الأهلي، مهند مجدي ومحمد الجارحي ومحمد الغزاوي، بجانب ياسر ريان النجم الأسبق للمارد الأحمر، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي.

وبدأ تصويت الجمعية العمومية للنادي الأهلي منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، حيث ينتهي في تمام الساعة السابعة مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الجمعية العمومية للأهلي مهند مجدي محمد الجارحي محمد الغزاوي ياسر ريان خالد العوضي تصويت الجمعية العمومية للنادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان