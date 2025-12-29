مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

عاجل.. مفاجآت بالجملة في التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام أنجولا

كتب : محمد خيري

04:42 م 29/12/2025

منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة منتخب أنجولا، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

ويسعى الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بعدما ضمنوا التأهل إلى دور الـ16، عقب الفوز في أول جولتين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، ليتصدروا جدول ترتيب المجموعة الثانية.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد عيد – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – خالد صبحي – أحمد فتوح

خط الوسط: مهند لاشين – محمود صابر – إبراهيم عادل

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن

ويشهد التشكيل بعض التغييرات مقارنة بالمباريات السابقة، أبرزها الاعتماد على مصطفى شوبير في حراسة المرمى، إلى جانب الدفع بعدد من البدلاء، في ظل رغبة الجهاز الفني في إراحة بعض اللاعبين الأساسيين وتجهيزهم لمباريات الأدوار الإقصائية.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر اللقاء بأريحية كبيرة بعد حسم التأهل، مع السعي للحفاظ على الصدارة وتقديم أداء قوي قبل انطلاق منافسات دور الـ16 من البطولة القارية.

