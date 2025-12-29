مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

2 3
18:00

جنوب أفريقيا

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 2
21:00

المغرب

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من أحمد شوبير بعد مشاركة نجله في مباراة مصر وأنجولا بأمم أفريقيا

كتب : يوسف محمد سعيد

09:06 م 29/12/2025

مصطفي شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على مشاركة نجله مصطفى رفقة الفراعنة في مباراة أنجولا اليوم بكأس أمم أفريقيا.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة لمصطفى وكتب: "الحمدلله" مع وضع علم مصر.

وشارك مصطفى شوبير أساسي في مباراة مصر وأنجولا اليوم، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، ليسجل حارس مرمى الأهلي، الظهور الأول له رفقة الفراعنة في الكان.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام أنجولا، اليوم الإثنين 29 ديسمبر الجاري، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أغادير الكبير"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بأمم أفريقيا.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، في صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات بالبطولة.

أقرأ أيضًا:

في مباراة السنغال.. هل ظهرت أول حالة سحر بأمم أفريقيا 2025؟

12 صورة توثق حضور نجوم العالم في مدرجات أمم أفريقيا بالمغرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير مصطفى شوبير مباراة مصر وأنجولا كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب هبوط الذهب محليًا وعالميًا خلال تعاملات اليوم؟
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد