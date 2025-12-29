علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على مشاركة نجله مصطفى رفقة الفراعنة في مباراة أنجولا اليوم بكأس أمم أفريقيا.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة لمصطفى وكتب: "الحمدلله" مع وضع علم مصر.

وشارك مصطفى شوبير أساسي في مباراة مصر وأنجولا اليوم، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، ليسجل حارس مرمى الأهلي، الظهور الأول له رفقة الفراعنة في الكان.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام أنجولا، اليوم الإثنين 29 ديسمبر الجاري، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أغادير الكبير"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بأمم أفريقيا.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، في صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات بالبطولة.

