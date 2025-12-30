مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

كتب : مصراوي

03:57 ص 30/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (14) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (15) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (6) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (5) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (7) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (11) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (10) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب غد الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على ستاد السلام.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يدخل المقاولون العرب اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب مباراة الأهلي اليوم الأهلي اليوم أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا