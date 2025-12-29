مباريات الأمس
ماذا يحدث مع المدرب؟.. اجتماع طارئ لمجلس الزمالك بعد إلغاء المران

كتب : محمد خيري

03:46 م 29/12/2025
يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا في تمام السادسة مساء اليوم، لبحث مستقبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، في ظل تصاعد حالة الغضب داخل النادي.

وأكدت مصادر مطلعة أن هناك حالة من عدم الرضا داخل مجلس الإدارة بسبب التصريحات التي أطلقها المدير الفني عقب مباراة الأمس، والتي وُصفت بأنها هجوم مباشر على اللاعبين، إلى جانب تراجع المستوى الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت المصادر أن الإدارة أخطرت جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بعدم السماح للجهاز الفني بقيادة تدريبات الفريق اليوم، في إشارة واضحة إلى فقدان الثقة في استمرار المدرب خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بمصير الجهاز الفني، في إطار محاولات مجلس الإدارة لإعادة الانضباط والاستقرار داخل الفريق.

وفاز فريق الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 للبطولة.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك مدرب الزمالك حسين لبيب

