كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

2 3
18:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

0 0
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 1
21:00

المغرب

ملخص مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

05:33 م 29/12/2025 تعديل في 07:57 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    مباراة مصر وأنجولا (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة مصر وأنجولا (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة مصر وأنجولا (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة مصر وأنجولا (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة مصر وأنجولا (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة مصر وأنجولا (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة مصر وأنجولا (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة مصر وأنجولا (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة مصر وأنجولا (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة مصر وأنجولا (6) (1)

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، فيما رفع منتخب أنجولا رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 2 في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.

أحداث مباراة مصر وأنجولا

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد عيد – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – خالد صبحي – أحمد فتوح

خط الوسط: مهند لاشين – محمود صابر – إبراهيم عادل

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن

تشكيل منتخب أنجولا

حراسة المرمى: هوجو ماركويس.

خط الدفاع: نوريو فورتونا، ديفيد كارمو، كايلوندا جاسبار، مواتي مودستو.

خط الوسط: مايسترو، بينيديتو مامبويني موكيندي، فريدي ريبيرو.

خط الهجوم: شيكو بانزا، كريستوفاو مابولولو، زيتو لوفومبو.

أبرز أحداث مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: عرضية من لاعب أنجولا يبعدها دفاع منتخب مصر

الدقيقة 11: فرصة خطيرة لمنتخب أنجولا، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب مصر

الدقيقة 15: محاولات من لاعبي منتخب مصر لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 20: رأسية خطيرة من حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر ولكنها تخرج أعلى مرمى أنجولا

الدقيقة 31: رأسية من لاعب منتخب أنجولا، يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 35: تسديدة قوية من لاعب منتخب أنجولا، من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 43: فرصة هدف أول تضيع من منتخب أنجولا، ولكن شيكو بانزا يسدد الكرة بجوار القائم.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: تسديدة من لاعب منتخب أنجولا يتصدى لها مصطفى شوبير بثبات

الدقيقة 52: تسديدة من لاعب منتخب أنجولا ولكنها تصطدم بالقائم الأيمن لمصطفى شوبير

الدقيقة 56: عرضية من لاعب منتخب أنجولا ولكن مصطفى شوبير يتصدى لها

الدقيقة 59: تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو يتصدى لها حارس مرمى أنجولا

الدقيقة 71: تسديدة قوية من لاعب منتخب أنجولا ولكنها تمر أعلى مرمى المنتخب الوطني

الدقيقة 77: فرصة خطيرة لأحمد سيد زيزو بعد تمريرة من إبراهيم عادل ولكن دفاع أنجولا يستخلص الكرة

الدقيقة 84: تسديدة من أحمد زيزو ولكنها تصل سهلة إلى يد حارس مرمى أنجولا

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية شكيل منتخب مصر egypt vs angola مباراة مصر وأنجولا بث مباشر

