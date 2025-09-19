مباريات الأمس
قبل مباراة القمة.. 15 لاعبًا بين الأهلي والزمالك مهددين بالإيقاف

01:14 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

رغم تبقي قرابة أسبوعين على القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، إلا أن الحديث عن اللقاء بدأ مبكرًا، خاصة في ظل ترقّب الجماهير لمصير عدد من اللاعبين المهددين بالغياب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويترقّب عشّاق القطبين موقف اللاعبين الذين يملكون في رصيدهم بطاقات قد تُبعدهم عن اللقاء، في حال حصولهم على إنذارات إضافية في المباريات المتبقية قبل القمة.

بطاقات لاعبي الأهلي قبل الديربي:

يتبقى للنادي الأهلي مواجهتان أمام سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، قبل خوض لقاء القمة. وتشمل قائمة المهددين بالإيقاف بسبب تراكم البطاقات:

محمود حسن "تريزيجيه": إنذارين (مهدد بالغياب حال حصوله على إنذار ثالث).

لاعبين لديهم إنذار واحد:

محمد الشناوي

طاهر محمد طاهر

أشرف داري

إلياس بن رمضان

أليو ديانج

محمد شريف

أحمد شكري

بطاقات لاعبي الزمالك قبل القمة:

الزمالك يتبقى له مباراة وحيدة أمام الجونة، سيخوضها بغياب لاعبين اثنين بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات:

محمود حمدي "الونش" وخوان بيزيرا: كلاهما حصل على 3 إنذارات وسيغيبان عن مواجهة الجونة.

أما اللاعبون المهددون بالغياب عن القمة في حال حصولهم على إنذار جديد خلال لقاء الجونة:

حسام عبد المجيد: يملك في رصيده إنذارين.

في حين يمتلك عدد من لاعبي الفريق الأبيض إنذارًا واحدًا، وهم:

محمد صبحي

ناصر ماهر

نبيل عماد "دونجا"

عبد الله السعيد

صلاح مصدق

سيف فاروق جعفر

عمر جابر

عدي دباغ

الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك مباراة القمة غيابات الأهلي غيابات الزمالك
