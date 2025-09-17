منتخب مصر للشابات يطير إلى غينيا الاستوائية

"المشكلة مش في العلاج".. شوبير يصدم جماهير الأهلي حول حالة إمام عاشور ومدة

كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة منتخب مصر للشابات تحت 20 عامًا لكرة القدم، القاهرة فجر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى غينيا الاستوائية، استعدادًا لمواجهة منتخبها في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب للشابات تحت 20 عامًا لكرة القدم، لمواجهة غينيا الاستوائية، في الخامسة مساء يوم الجمعة 19 سبتمبر الحالي، في إطار ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 26 سبتمبر.

ويرأس البعثة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وتضم البعثة الجهاز الفني والإداري المكون من: أميرة يوسف (مدير فني)، آيات مرتضى (مدرب عام) ، أمجد خاطر (مدرب حراس مرمى)، مهند طارق (معد بدني)، أحمد مصطفى (محلل أداء)، إيمان كمال (طبيب)، ميريت مونيس (أخصائي علاج طبيعي)، حنان أحمد (مساج)، سونيا السيد (إداري)، عمرو سلمان (منسق)، حسني نصر (مسؤول مهمات)

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من:

حراسة المرمى: كنزي مجدي عزيز - وفاء ربيع - كنزي سلكاوي

خط الدفاع: حبيبة أشرف - جنة أحمد - سلمى كرم - فرحة الجارحي - حنين ذكي - حبيبة وليد - رودينا عبد الرسول

خط الوسط: فاطمة مصطفى - فاطمة الزهراء - كاميليا معتز - كاميلا أبو سيف - منة عزت - أشرقت عادل - حبيبة بكتاش - فرح المهدي

خط الهجوم: حبيبة عصام – نغم النجار – سارة خالد

