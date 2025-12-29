تنطلق اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى المنتخبات التي لم تحقق أي فوز في أول جولتين والتي أصبح موقفها صعبًا في التأهل لدور الـ16.

وشهدت الجولتان الماضيتان فشل 10 منتخبات في تحقيق أي انتصار، ما وضعها تحت ضغط شديد قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ويأمل كل منها في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم لتبقي آماله في المنافسة على بطاقة التأهل.

وتضم قائمة المنتخبات العشرة التي لم تحقق الفوز كلًا من مالي، زامبيا، وجزر القمر في المجموعة الأولى، أنجولا وزيمبابوي في المجموعة الثانية، أوغندا وتنزانيا في المجموعة الثالثة، بوتسوانا في المجموعة الرابعة، غينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة، والجابون في المجموعة السادسة.

في المقابل، تمكنت ثلاثة منتخبات من حسم تأهلها رسميًا إلى دور الـ16، وهي منتخب مصر والجزائر ونيجيريا، حيث تمكنت هذه الفرق من تصدر مجموعتها بفوزين متتاليين.