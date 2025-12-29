مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

جميع المباريات

قبل الجولة الثالثة.. 10 منتخبات لم تحقق الفوز في أول جولتين بأمم أفريقيا

كتب : مصراوي

04:09 م 29/12/2025

تنطلق اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى المنتخبات التي لم تحقق أي فوز في أول جولتين والتي أصبح موقفها صعبًا في التأهل لدور الـ16.

وشهدت الجولتان الماضيتان فشل 10 منتخبات في تحقيق أي انتصار، ما وضعها تحت ضغط شديد قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ويأمل كل منها في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم لتبقي آماله في المنافسة على بطاقة التأهل.

وتضم قائمة المنتخبات العشرة التي لم تحقق الفوز كلًا من مالي، زامبيا، وجزر القمر في المجموعة الأولى، أنجولا وزيمبابوي في المجموعة الثانية، أوغندا وتنزانيا في المجموعة الثالثة، بوتسوانا في المجموعة الرابعة، غينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة، والجابون في المجموعة السادسة.

في المقابل، تمكنت ثلاثة منتخبات من حسم تأهلها رسميًا إلى دور الـ16، وهي منتخب مصر والجزائر ونيجيريا، حيث تمكنت هذه الفرق من تصدر مجموعتها بفوزين متتاليين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أمم أفريقيا بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المغرب

أحدث الموضوعات

جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

