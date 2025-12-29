مباريات الأمس
"هل تنبأ بموته؟".. رسالة على هاتف السباح يوسف تصدم والدته بعد وفاته

كتب : محمد خيري

02:26 م 29/12/2025 تعديل في 02:31 م
كشفت والدة السباح المصري الراحل، يوسف محمد، عن رسالة مؤثرة وجدتُها على حساب نجلها في تطبيق "واتساب"، عبر خاصية الـ"bio"، والتي كتبها قبل وفاته.

وقالت والدته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن يوسف كتب عبارة باللغة الإنجليزية: "البطارية على وشك النفاذ"، وهو ما صدمها وجعلها تشعر وكأن ابنها تنبأ برحيله.

وعلقت الأم على ذلك: "أول مرة أشوف إن يوسف كاتب كده في الـbio بتاع الواتساب".

يأتي هذا الكشف في وقت انطلقت فيه أولى جلسات محاكمة مسؤولي الاتحاد المصري للسباحة أمام محكمة جنح مدينة نصر، بعد أن أمرت النيابة العامة بتقديم 18 متهمًا للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وخلال الجلسة، حضرت والدة يوسف، حاملة صورة نجلها أمام المحكمة، مطالبة بالقصاص من المسؤولين الذين تتحمل أفعالهم سبب وفاته.

والدة السباح يوسف السباح يوسف وفاة السباح يوسف

