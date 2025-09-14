كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة، حول الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وموقفه من الاستمرار داخل القلعة الحمراء، بعد قرار عدم الاستمرار.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "محمود الخطيب استشار طبيبه الخاص، والذي أكد أنه يبذل مجهودا كبيرا وطالبه بالراحة، لكن الخطيب لم يلتزم بتعليمات الطبيب، بسبب الضغوط الطبيعية في أي عمل".

وأوضح: "آخر اتصال بين الكابتن الخطيب والطبيب المعالج في الخارج، أخبره أن هناك حلا من إثنين إما الخضوع لعملية وهي ليست ضرورية، لأنه يعاني من ورم حميد، أو الراحة لفترة ما بين 6 شهور لـ 8 شهور بعيدًا عن الضغوط".

وأكمل: "محمود الخطيب وعد الطبيب المعالج أكثر من مرة ولم يلتزم، والحالة بقت مش لطيفة، وأصبح هناك خوفًا من تزايد الورم، فبدأ يظهر نوع من أنواع القلق عند الكابتن الخطيب مع وجود المنغصات الطبيعية في العمل".

وأضاف: "كان قرار الخطيب، الحصول على الراحة، ويوم الخميس الماضي كان هناك اجتماع للخطيب مع لجنة الكرة، وبعدها ظهر كلام داخل النادي أنه سيعتذر عن الاستمرار في رئاسة النادي".

وأردف: "وقتها علمت بأمر المرض وتعليمات الأطباء، وبالفعل الخطيب أنهى اجتماعاته وغادر النادي سريعًا وسافر بعدها إلى الساحل، والجميع تفاجؤوا بالبيان والخطيب هو من أصدره بنفسه".

وتابع: "لا أحد ينكر إخلاص محمود الخطيب وانتماءه للنادي وما قدمه خلال الدورتين غير مسبوق، وما تحقق في عصر محمود الخطيب ومجلس إدارته سيظل محفور في الوجدان سواء البطولات أو الإنشاءات".

وشدد: "الصدمة والاستغراب كانت إزاي الخطيب يتخلى عن هذا الأمر، لكن إذا كان الأمر يتعلق بصحة الخطيب فمحدش يقدر يتكلم في الصحة وهو الوحيد القادر على تقدير الموقف".

واختتم تصريحاته: "ذا كانت أوامر الطبيب الراحة للخطيب لمدة 8 شهور فالأهلي مؤسسي ويمكن أن يدير الأمور دون أن يبذل مجهود والدخول في أدق التفاصيل المرهقة ذهنيًا وعصبيًا".