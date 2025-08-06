كتبت – هند عواد:

قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية في مصر، والتي بدأت يوم 2 يونيو الماضي، يوجد 31 لاعبًا في الدوري المصري من دون نادٍ.

ووفقًا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، من بين هؤلاء اللاعبين ثنائي الزمالك السابق حمزة المثلوثي وجيفرسون كوستا، وثنائي الأهلي السابق أحمد الشيخ وأيمن أشرف.

وهؤلاء اللاعبون هم: عبد الكبير الوادي (لاعب سموحة السابق)، فخر الدين بن يوسف (لاعب المصري البورسعيدي)، محمود البدري (لاعب فاركو السابق)، محمود وحيد (لاعب سموحة السابق)، ومحمد حمدي (لاعب زد السابق).

إضافة إلى: ساليفو مورو، إيمانويل أبيه، عبد الرحمن جبنة، فيليبي ناسيمنتو، إديمو كينجو، علاء يحيى، أوبين كرامو (لاعبو الاتحاد السكندري السابقون)، وحميدو عبد الفتاو، محمود وادي، إسلام ماهر، عبد العزيز كوليبالي (لاعبو غزل المحلة السابقون).

كذلك: موفوسي كاريديوولا (لاعب حرس الحدود السابق)، وفريدريك كيسي، محمود عميسي، حاجي باري (لاعبو موردن سبورت السابقون)، وباسم مرسي، أوجانا لويس، موسى دياوارا (لاعبو طلائع الجيش السابقون)، وأحمد محسن، أحمد الشيخ (لاعبي الإسماعيلي السابقين)، وحمزة المثلوثي، جيفرسون كوستا (لاعبي الزمالك السابقين)، وسيرج أرنو أكا، محمود قاعود، محمد بسيوني، أيمن أشرف (لاعبو البنك الأهلي السابقون).