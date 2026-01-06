إسرائيل والمغرب يوقعان خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026

وكالات

عقدت إسرائيل والمغرب هذا الأسبوع في تل أبيب الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، والذي اختُتم بتوقيع خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026، وفق ما أفاد به المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية.

وجرى الاجتماع تحت إشراف مديرية التخطيط ومديرية العلاقات الخارجية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من الجانبين. وشمل جدول الأعمال سلسلة من اللقاءات المهنية، إلى جانب جولات ميدانية في عدد من الوحدات العسكرية الإسرائيلية، والصناعات الدفاعية، وهيئات أمنية ذات صلة.

وتخللت الزيارة أعمال منتدى استراتيجي خُصص لبحث تعزيز القدرات العسكرية على المدى البعيد، وتحديد مجالات وأهداف التعاون المشترك بين الجيشين. وتركزت النقاشات حول قضايا التخطيط الاستراتيجي، والابتكار التكنولوجي، والتدريب، والتنسيق العملياتي، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وبحسب الجانب الإسرائيلي، تأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة تطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بعد استئناف العلاقات الرسمية بينهما ضمن اتفاقيات أبراهام الموقعة عام 2020.

ويُنظر إلى التعاون العسكري بين إسرائيل والمغرب كأحد المحاور الأساسية في العلاقات الثنائية، بعد خمس سنوات على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.