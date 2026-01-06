إعلان

إسرائيل والمغرب يوقعان خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026

كتب : مصراوي

02:30 م 06/01/2026

إسرائيل و المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

عقدت إسرائيل والمغرب هذا الأسبوع في تل أبيب الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، والذي اختُتم بتوقيع خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026، وفق ما أفاد به المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية.

وجرى الاجتماع تحت إشراف مديرية التخطيط ومديرية العلاقات الخارجية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من الجانبين. وشمل جدول الأعمال سلسلة من اللقاءات المهنية، إلى جانب جولات ميدانية في عدد من الوحدات العسكرية الإسرائيلية، والصناعات الدفاعية، وهيئات أمنية ذات صلة.

وتخللت الزيارة أعمال منتدى استراتيجي خُصص لبحث تعزيز القدرات العسكرية على المدى البعيد، وتحديد مجالات وأهداف التعاون المشترك بين الجيشين. وتركزت النقاشات حول قضايا التخطيط الاستراتيجي، والابتكار التكنولوجي، والتدريب، والتنسيق العملياتي، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وبحسب الجانب الإسرائيلي، تأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة تطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بعد استئناف العلاقات الرسمية بينهما ضمن اتفاقيات أبراهام الموقعة عام 2020.

ويُنظر إلى التعاون العسكري بين إسرائيل والمغرب كأحد المحاور الأساسية في العلاقات الثنائية، بعد خمس سنوات على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خطة عمل عسكرية بين إسرائيل والمغرب جيش الاحتلال الإسرائيلي المغرب إسرائيل تعزيز القدرات العسكرية بين المغرب وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فيديو صادم| شاب يعتدي بالضرب على رجل مسن.. الداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

فيديو صادم| شاب يعتدي بالضرب على رجل مسن.. الداخلية تكشف التفاصيل
رويترز: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أرض الصومال
شئون عربية و دولية

رويترز: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أرض الصومال
كواليس الـ40 دقيقة الأخيرة ودموع 3 أسر.. القصة الكاملة لحريق مصحة بنها
أخبار المحافظات

كواليس الـ40 دقيقة الأخيرة ودموع 3 أسر.. القصة الكاملة لحريق مصحة بنها
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
علوم

العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60 % من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
اقتصاد

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60 % من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث