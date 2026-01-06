إعلان

مد مهلة التقديم لوحدات بديلة لمخاطبي قانون الإيجار حتى 12 أبريل 2026

كتب : محمد سامي

02:45 م 06/01/2026

قانونُ الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.

قانون الإيجار وحدات بديلة مجلس الوزراء

