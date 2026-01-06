إعلان

رمضان 2026.. يسرا اللوزي بطلة مسلسل "كان ياما كان" أمام ماجد الكدواني

كتب : منال الجيوشي

02:15 م 06/01/2026 تعديل في 02:18 م
    يسرا اللوزي تشارك في دراما رمضان
    يسرا اللوزي على ريدكاربيد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة
    يسرا اللوزي (1)
    يسرا اللوزي في مهرجان الجونة السينمائي
    يسرا اللوزي في مهرجان الجونة السينمائي

تشارك الفنانة يسرا اللوزي في مسلسل "كان ياما كان" أمام النجم ماجد الكدواني ضمن موسم رمضان 2026

مسلسل "كان ياما كان" من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ ١٥ حلقة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي مسلسل "المداح 5" الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، بطولة: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، غادة عادل، خالد الصاوي، جوري بكر، غادة طلعت، صبحي خليل، دنيا عبدالعزيز.

الفنانة يسرا اللوزي مسلسل كان ياما كان يسرا اللوزي بطلة مسلسل كان ياما كان موسم رمضان 2026

