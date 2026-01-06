رمضان 2026.. يسرا اللوزي بطلة مسلسل "كان ياما كان" أمام ماجد الكدواني

قبل عرضه في مصر.. تعرف على تقييم موقع "IMDB" لفيلم "Giant"

تشارك الفنانة يسرا اللوزي في مسلسل "كان ياما كان" أمام النجم ماجد الكدواني ضمن موسم رمضان 2026

مسلسل "كان ياما كان" من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ ١٥ حلقة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي مسلسل "المداح 5" الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، بطولة: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، غادة عادل، خالد الصاوي، جوري بكر، غادة طلعت، صبحي خليل، دنيا عبدالعزيز.