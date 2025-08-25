الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة.. ما السبب؟

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعديد من الغيابات قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

وبلغت غيابات الأهلي لمواجهة الغزل 9 لاعبين، بعد إصابة ياسين مرعي ومحمد شكري وإيقاف محمد هاني.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

إصابات الأهلي في مواجهة غزل المحلة

1. إمام عاشور: إصابة

2. مروان عطية: إصابة

3. ياسين مرعي: إصابة

4. محمد شكري: إصابة

5. ياسر إبراهيم: إصابة

6. محمد هاني: إيقاف

7. أحمد عبد القادر: فني

8. محمد عبد الله: فني

9. محمد سيحا: فني