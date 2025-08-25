مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة.. ما السبب؟

09:00 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية
  • عرض 9 صورة
    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (4)
  • عرض 9 صورة
    محمد شكري لاعب الأهلي المعار إلى سموحة
  • عرض 9 صورة
    ياسر إبراهيم من تدريبات الأهلي اليوم_14
  • عرض 9 صورة
    محمد هاني بطقم الأهلي الثالث
  • عرض 9 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 9 صورة
    محمد عبد الله
  • عرض 9 صورة
    محمد سيحا لاعبا للنادي الأهلي (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعديد من الغيابات قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

وبلغت غيابات الأهلي لمواجهة الغزل 9 لاعبين، بعد إصابة ياسين مرعي ومحمد شكري وإيقاف محمد هاني.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

إصابات الأهلي في مواجهة غزل المحلة

1. إمام عاشور: إصابة

2. مروان عطية: إصابة

3. ياسين مرعي: إصابة

4. محمد شكري: إصابة

5. ياسر إبراهيم: إصابة

6. محمد هاني: إيقاف

7. أحمد عبد القادر: فني

8. محمد عبد الله: فني

9. محمد سيحا: فني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

غيابات الأهلي الأهلي الأهلي وغزل المحلة الدوري المصري إمام عاشور مروان عطية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء الموجات الحارة وبداية التوقيت الشتوي