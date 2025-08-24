مباريات الأمس
شيكابالا يكشف مفاجأة بخصوص اعتزاله

03:07 ص الأحد 24 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

صرح شيكابالا لاعب نادي الزمالك السابق خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامجه الكورة مع فايق، على قناة أم بي سي مصر، أن أفضل قرار أخذته في حياتي أن أعتزلت في نادي الزمالك.

قال شيكابالا: "أفضل قرار قرار أخذته في حياتي أن اعتزلت في نادي الزمالك، لان وقت من الأوقات قولت مش هبطل كورة في الزمالك بسبب مشاكل مع بعض الناس في الزمالك".

وأضاف: "مكنتش حابب أبقا مع ناس معينة في النادي علشان كدة فكرت إني امشي من الزمالك من غير ما اعتزل، فكوني الآن اعتزلت مع نادي الزمالك فهذا شرف كبير ليا طبعا".

واختتم: "أكثر نادي حبيته في رحلتي الاحترافية هو نادي الوصل ونادي باوك، لان كان مدرب نادي الوصل عظيم وكان رائع في تفكيره في الكرة.

شيكابالا اعتزال شيكابالا مفاجأه بخصوص اعتزال شيكابلا الكورة مع فايق
