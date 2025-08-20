كفر الشيخ - إسلام عمار:

وسط حشود غفيرة من الأهالي، حرص محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، على حمل نعش والده الحاج السيد الشناوي، في طريقه إلى مثواه الأخير.

شيع المئات من أهالي عزبة الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جنازة والد الشناوي، بعد أن وصل جثمانه إلى مسجد الإمام البخاري لإقامة صلاة الجنازة.

وتقدم الجنازة عدد من الشخصيات العامة والرياضية، مثل المهندس أحمد مجاهد، وأحمد شوبير، وعماد النحاس، وسامي قمصان، بالإضافة إلى وليد سليمان وطارق سليمان.

وسار المشيعون في موكب حاشد حتى وصلوا إلى مقابر الأسرة، حيث ووري الجثمان الثرى.

يُذكر أن والد الشناوي توفي في حادث أليم إثر انقلاب سيارة كان يستقلها على طريق الواحات، وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى أكتوبر المركزي قبل أن يُنقل إلى مسقط رأسه في كفر الشيخ لإتمام مراسم الدفن.