تطور جديد في أزمة الزمالك وأحمد فتوح

07:51 م الإثنين 18 أغسطس 2025
    أحمد فتوح ومحمد صبحي من مباراة أبو قير للأسمدة
    أحمد فتوح
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
    أحمد فتوح
    أحمد فتوح
    أحمد يحيى وأحمد فتوح
    أحمد فتوح
    أحمد فتوح لاعب الزمالك
كتب ـ رامي بشاي:

شهدت تدريبات فريق الزمالك الجماعية اليوم الإثنين مشاركة الظهير الأيسر أحمد فتوح لأول مرة بالموسم الجاري بعدما تقدم باعتذار عما بدر منه في الفترة الماضية.

أحمد فتوح اعتذر عبر بيان رسمي عما بدر منه في الفترة الماضية ما دفع المدير الرياضي للنادي جون إدوارد بالتنسيق مع مدير الكرة عبدالناصر محمد لإبعاده عن التدريبات الجماعية والتدرب منفردًا بجانب غرامة مالية، للاطلاع على بيان اعتذار اللاعب.. اضغط هنا

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم، أن مشاركة اللاعب تأتي بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية وتقدمه باعتذار لمجلس إدارة النادي وإدارة الكرة عما بدر منه في الفترة الماضية، بجانب التزام اللاعب بالقرارت التي أصدرها مدير الكرة تجاهه في الفترة الأخيرة، والتأكد من جاهزيته بدنيًا للمشاركة في التدريبات.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات البدنية مع زملائه بصورة طبيعية وبعدها شارك في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

الزمالك كان قد استأنف تدريباته مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحمد فتوح الزمالك الزمالك ضد مودرن سبورت مودرن سبورت
