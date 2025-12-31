مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 1
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 2
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

الزمالك يحيل الملف.. تطورات جديدة بشأن أزمة فسخ عقد محمود بنتايج

كتب : محمد خيري

05:58 م 31/12/2025 تعديل في 05:58 م
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن لجنة الكرة قررت إحالة ملف اللاعب المغربي محمود بنتايج إلى الشؤون القانونية، وذلك على خلفية تطورات متسارعة شهدتها الأزمة خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن اللاعب أرسل إنذارًا رسميًا لإدارة النادي يفيد بفسخ عقده من طرف واحد، كما انقطع عن التدريبات الجماعية للفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب يتواجد حاليًا في تايلاند لقضاء شهر العسل.

وأضاف أن إدارة الزمالك بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال حصر أيام الغياب وتوثيقها تمهيدًا لتوقيع أقصى عقوبة مالية ممكنة وفقًا للائحة الداخلية المعمول بها داخل النادي.

وفي المقابل، أكد اللاعب ووكيله أن محمود بنتايك قام بفسخ تعاقده بشكل قانوني، مستندين إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يمنحه الحق في إنهاء العقد من جانب واحد وفقًا للوائح المعمول بها.

محمود بنتايج الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك فسخ عقد بنتايك

