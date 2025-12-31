مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

1 0
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

0 0
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 2
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

1 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

"الزمالك باقٍ".. رسالة غامضة من محمود الونش (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

08:24 م 31/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (6)
  • عرض 13 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (2)
  • عرض 13 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (4)
  • عرض 13 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (6)
  • عرض 13 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (3)
  • عرض 13 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (2)
  • عرض 13 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (3)
  • عرض 13 صورة
    محمود حمدي الونش مع الزمالك (1)
  • عرض 13 صورة
    محمود حمدي الونش 1
  • عرض 13 صورة
    محمود حمدي الونش من تدريبات الزمالك
  • عرض 13 صورة
    محمود الونش من تدريبات الزمالك_1
  • عرض 13 صورة
    محمود الونش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك الونش متابعيه صورة أرفق بها تعليق: "عرفتمونا من الزمالك، لعبنا للمنتخبات واحترفنا باسم الزمالك، أصبح شأننا عظيمًا لارتباط اسمنا بالزمالك".

وتابع: " مهما طال المشوار أو قصر، مهما اعتلت الظروف واشتدت فالزمالك باق بنا أو بغيرنا".

واختتم:" التاريخ كتبه الزمالك وسطره الزمالك ونحن أبناءه وفي حماه وخدمته مهما حدث".

وتأتي هذه الرسالة الغامضة في ظل الظروف التي يمر بها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، آخرها إقالة المدير الفني أحمد عبدالرؤوف وبيان النادي بتعيين جهاز مؤقت بجانب أزمة سحب أرض إكتوبر، وأزمة فسخ عقود اللاعبين الأجانب.

محمود الونش

إقرأ أيضًا..

تجارة الأعضاء والمرض والتحقيقات.. القصة الكاملة لوفاة إبراهيم شيكا في 2025

قرار مفاجئ للاعبي الزمالك بعد بيان مجلس الإدارة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الونش الونش الزمالك أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"