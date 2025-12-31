"الزمالك باقٍ".. رسالة غامضة من محمود الونش (صورة)

"وداعاً بعام اعتمرنا به".. أوباما ينشر 3 صور جديدة رفقة زوجته في الحرم

نشر محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك الونش متابعيه صورة أرفق بها تعليق: "عرفتمونا من الزمالك، لعبنا للمنتخبات واحترفنا باسم الزمالك، أصبح شأننا عظيمًا لارتباط اسمنا بالزمالك".

وتابع: " مهما طال المشوار أو قصر، مهما اعتلت الظروف واشتدت فالزمالك باق بنا أو بغيرنا".

واختتم:" التاريخ كتبه الزمالك وسطره الزمالك ونحن أبناءه وفي حماه وخدمته مهما حدث".

وتأتي هذه الرسالة الغامضة في ظل الظروف التي يمر بها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، آخرها إقالة المدير الفني أحمد عبدالرؤوف وبيان النادي بتعيين جهاز مؤقت بجانب أزمة سحب أرض إكتوبر، وأزمة فسخ عقود اللاعبين الأجانب.

