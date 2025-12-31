مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

1 2
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 3
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

2 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

قائمة شباب الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

كتب : نهي خورشيد

09:12 م 31/12/2025 تعديل في 09:12 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    تامر عبد الحميد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني بنادي الزمالك قائمة فريق الشباب التي تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري، في اللقاء المقرر إقامته غداً الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وضمت قائمة شباب الزمالك للمباراة:

في مركز حراسة المرمى:محمود أشرف الشناوي (2004)، محمد عبد الفتاح (2005).

في خط الدفاع: هشام فؤاد (2005)، محمد إبراهيم (2005)، السيد أسامة (2006)، أحمد مجدي (2005)، محمد فرج (2008)، علي عبد المجيد (2006).

في خط الوسط: محمد حمد (2008)، أنس وائل (2005)، أحمد صفوت (2009)، أحمد خضري (2005)، محمود عصام الحصري (2005)، صلاح محمود (2008)، حسام عاشور التقي (2007)، حازم أسامة (2003)، يوسف وائل الفرنسي (2005)، زياد مدحت (2007).

في خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك (2005)، عمار ياسر (2005).

ويأتي ذلك بعد قرار مجلس إدارة النادي بتكليف تامر عبد الحميد، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بقيادة فريق الشباب في هذه المواجهة، يعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع، إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في بطولة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك قائمة فريق الشباب الاتحاد السكندري استاد الجيش كأس عاصمة مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"