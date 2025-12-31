قائمة شباب الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني بنادي الزمالك قائمة فريق الشباب التي تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري، في اللقاء المقرر إقامته غداً الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وضمت قائمة شباب الزمالك للمباراة:

في مركز حراسة المرمى:محمود أشرف الشناوي (2004)، محمد عبد الفتاح (2005).

في خط الدفاع: هشام فؤاد (2005)، محمد إبراهيم (2005)، السيد أسامة (2006)، أحمد مجدي (2005)، محمد فرج (2008)، علي عبد المجيد (2006).

في خط الوسط: محمد حمد (2008)، أنس وائل (2005)، أحمد صفوت (2009)، أحمد خضري (2005)، محمود عصام الحصري (2005)، صلاح محمود (2008)، حسام عاشور التقي (2007)، حازم أسامة (2003)، يوسف وائل الفرنسي (2005)، زياد مدحت (2007).

في خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك (2005)، عمار ياسر (2005).

ويأتي ذلك بعد قرار مجلس إدارة النادي بتكليف تامر عبد الحميد، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بقيادة فريق الشباب في هذه المواجهة، يعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع، إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في بطولة كأس عاصمة مصر.