كتب - نهى خورشيد

حقق الفريق الكروي بنادي مودرن سبورت فوزاً ثميناً على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

جاءت انطلاقة المباراة قوية، إذ تقدم محمد هلال لمودرن سبورت مبكراً من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف محمود رزق الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي النصف الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول الاتحاد السكندري العودة في النتيجة، بينما بحث مودرن عن هدف ثالث، وتمكن فادي فريد من تقليص الفارق في الدقيقة 92، لكن الوقت لم يسعف أصحاب الأرض، لينتهي اللقاء بفوز مودرن سبورت وحصد ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة، رفع مودرن رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما ظل الاتحاد في المركز الأخير بدون أي نقاط بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.