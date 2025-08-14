مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

91 77
20:00

السنغال

كرة اليد

مصر -19

29 31
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

بيراميدز

1 0
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

"وصافة مؤقتة".. مودرن سبورت يهزم الاتحاد السكندري في الدوري المصري

08:32 م الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    باسم علي مع مودرن سبورت (6)
  • عرض 5 صورة
    باسم علي مع مودرن سبورت (2)
  • عرض 5 صورة
    باسم علي مع مودرن سبورت
  • عرض 5 صورة
    نادي الزمالك يظهر في فيديو تقديم لاعب مودرن سبورت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

حقق الفريق الكروي بنادي مودرن سبورت فوزاً ثميناً على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

جاءت انطلاقة المباراة قوية، إذ تقدم محمد هلال لمودرن سبورت مبكراً من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف محمود رزق الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي النصف الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول الاتحاد السكندري العودة في النتيجة، بينما بحث مودرن عن هدف ثالث، وتمكن فادي فريد من تقليص الفارق في الدقيقة 92، لكن الوقت لم يسعف أصحاب الأرض، لينتهي اللقاء بفوز مودرن سبورت وحصد ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة، رفع مودرن رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما ظل الاتحاد في المركز الأخير بدون أي نقاط بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مودرن سبورت الاتحاد السكندري الدوري المصري مودرن سبورت يهزم الاتحاد السكندري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟
الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة