"الفريق الأول السبب".. أول رد رسمي من الزمالك على تصريحات عمار ياسر

كتب- محمد خيري:

أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين نادي الزمالك، أن عمار ياسر واحد من أبرز المواهب في قطاع ناشئين النادي.

وقال حامد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف ام: "عمار ياسر واحد من اللاعبين المهمة بالنسبة لنا ونحترمه للغاية وليس لدينا أي أزمات معه".

وأضاف: "ربما يكون عدم تصعيده للفريق فالأول وراء هذا الاستوري ولكن ليس هناك أي أزمة بخصوص اللاعبً".

واختتم بدر حامد تصريحاته قائلا: "سنتواصل مع عمار ياسر لمعرفة احتياجاته وخلال ساعات الأمور ستكون على ما يرام".

وكان عمار ياسر هاجم مجلس إدارة نادي الزمالك، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "أنا كنت ساكت ومش حابب أتكلم في حاجة زي دي، لكن كل يوم الموضوع بيزيد عن حده. أنا من ساعة ما رجعت للناشئين من سنة وأكثر وأنا بتعامل بأسوأ معاملة عكس باقي زمايلي، وللأسف ولا كأني كنت طالع غصب عن حد، او واخد مكان حد".

وأضاف: "من السنة اللي فاتت لحد دلوقتي بيجيلي عروض إعارة وبيع، وكلها كانت بتترفض من غير ما أعرف مين السبب. من شهر 8 اللي فات وأنا محدش مديني فلوس من النادي، يعني بقالي سنة كاملة مش باخد فلوس ولم أعترض".