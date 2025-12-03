تشكيل بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، التشكيل الأساسي لفريقه استعداداً لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز، والتي تُقام مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية.

ويلعب بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود جاد

في خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – محمد الشيبي – محمد حمدي

في خط الوسط: أحمد توفيق – محمود زلاكة – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف “قطة” – محمد رضا بوبو

في خط الهجوم: فيستون ماييلي

فيما ضمت مقاعد البدلاء كلأً من :"زياد هيثم – عبد الرحمن جودة – طارق علاء – مهند لاشين – محمود دونجا – كريم حافظ – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – دودو الجباس".